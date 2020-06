Vor dem Topspiel gegen Duisburg : KFC Uerdingen steht ohne Stürmer da

Krefeld Selbst beim abgeschlagenen Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena kommen die Uerdinger nicht über ein 0:0 hinaus. Und dann kam auch noch Pech hinzu: Torjäger Adriano Grimaldi verletzt sich erneut. Damit fallen alle drei Stürmer aus.

Stefan Krämer ist Rheinländer. Er ist immer zuversichtlich und versprüht meist Optimismus. Doch nach dem Schlusspfiff im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena war ihm nach Artikel 7 des rheinischen Grundgesetzes zumute: „Wat wells de maache?“ Schließlich hatte er alles versucht, seine Mannschaft offensiv eingestellt, sie auf einen zähen Fight vorbereitet, während des Spiels die fünf möglichen Wechsel vorgenommen, bereits eine halbe Stunde vor Schluss den stabilen Innenverteidiger Assani Lukimya in die Spitze beordert und in der Schlussphase auch noch Dominic Maroh. Und um ein Haar hätte der KFC Uerdingen in der Schlussminute auch noch den Siegtreffer erzielt. Nach einem Freistoß von Patrick Pflücke wuchtete Maroh den Kopfball in Richtung gegnerisches Tor, der Keeper wehrt ab und Rijad Kobiljar kommt aus sechs, sieben Metern zum Schuss, bleibt aber hängen. So kommen die Gäste beim abgeschlagenen Schlusslicht und Absteiger Carl Zeiss Jena nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Mannschaft bleibt im vierten Spiel in Folge ohne Sieg und vergibt damit die nächste große Chance, zur Spitzengruppe aufzuschließen.