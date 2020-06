Niederrheinderby gegen den MSV Duisburg : Darum ist der KFC Uerdingen im Derby krasser Außenseiter

Boubacar Barry (links), der hier den Zweikampf mit Pierre Fassnacht vom FC Carl Zeiss Jena sucht, ist ein Kandidat für den Angriff. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Vor dem Niederrheinderby gegen den MSV Duisburg spricht alles gegen die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer: Tabelle, personelle Situation, Mentalität und Statistik. Der letzte Sieg liegt fast 38 Jahre zurück.

Eigentlich sollte es ein Knüller werden und die Kasse sollte klingeln. Vor großer Kulisse wollte der KFC Uerdingen mit dem Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg um den Aufstieg kämpfen. Doch daraus wird nun nichts. Erst kam die Corona-Pandemie, die zunächst für eine wochenlange Unterbrechung der Saison und dann für einen Zuschauerausschluss sorgte, dann kam die Negativserie des KFC mit vier sieglosen Spielen in Folge. So kommt es am Mittwoch (20.30 Uhr) in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena zum Geisterspiel zwischen dem Tabellenelften KFC und dem Spitzenreiter MSV.

Eigentlich spricht alles für die Gäste von der Wedau, auch die Statistik. Die Uerdinger konnten keine der zurückliegenden fünf Begegnungen gewinnen, verließen sogar viermal als Verlierer das Feld. Der letzte Sieg liegt sogar fast 38 Jahre zurück. Am 24. August 1982 gewannen die Blau-Roten das Zweitligaduell beim MSV mit 1:0. Franz Raschid erzielte in der 84. Minute das Goldene Tor.

Info Sieben Spieler fehlen gegen den MSV Verletzt Neben den drei Torjägern Tom Boere, Osayamen Osawe und Adriano Grimaldi fehlt auch Kevin Großkreutz. Aufbautraining Jan Kirchhoff, Franck Evina und Roberto Rodriguezsind im Aufbautraining.

Eigentlich sind die Voraussetzungen für einen weiteren Sieg des Meidericher Spielvereins optimal, auch was die personelle Situation betrifft. Es fehlt nur Torjäger Moritz Stoppelkamp. Dafür hat sich Connor Krempicki vor dem Treffen mit seinem alten Verein eindrucksvoll zurück gemeldet. „Ich habe ein gutes Gefühl, dass er seine alte Stärke wiederbekommt“, sagt MSV-Trainer Torsten Lieberknecht. „Gegen Würzburg war er ein ganz wichtiger Stabilisator aber auch Antreiber. Und das wünsche ich mir von ihm, da kann er noch viel, viel mehr.“

Und auch die mentale Stärke spricht für die Gäste. Sie haben das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, dicht vor Augen und wollen ihn sich nicht mehr nehmen lassen. Das zeigten sie auch zuletzt gegen Würzburg, wo sie bis kurz vor Schluss zurücklagen, dann aber mit Biss noch einen Punkt retteten.

Eigentlich spricht nichts für den KFC – weder die derzeitige Verfassung, noch die Statistik, die personelle Situation (siehe Info-Box) oder die Mentalität. „Die Liste der Verletzungen ist lang und prominent“, sagt KFC-Trainer Stefan Krämer. „Trotzdem schließen wir uns in den Videoraum ein, schauen uns Duisburg gründlich an und versuchen aus den Spielern, die noch zur Verfügung sind, eine Mannschaft aufzustellen, die in der Lage ist, das Spiel zu gewinnen. Wir sind weit davon entfernt, herum zu jammern, wir müssen die Situation annehmen.“