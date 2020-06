1:3-Niederlage gegen 1860 München : Uerdingen erleidet Rückschlag im Aufstiegskampf

Düsseldorf Die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Stefan Krämer könnte das Aus für den KFC Uerdingen im Aufstiegskampf bedeuten. Die Mannschaft unterliegt im Verfolgerduell dem TSV 1860 München mit 1:3. Adriano Grimaldi hatte den KFC in Führung gebracht.

Trainer Stefan Krämer hatte seine Anfangsformation gegenüber der Begegnung am Freitag in Magdeburg (1:1) auf drei Positionen verändert. Der in Mitteldeutschland eingewechselte Dennis Daube durfte diesmal für Franck Evina von Beginn an ran. Zudem meldete sich Jean-Manuel Mbom, der in den beiden vorherigen Begegnungen wegen Oberschenkelprobleme zugeschaut hatte, wieder rechtzeitig fit. Er kam für Edvinas Girdvainis in die Startelf. Und nach dem Aufwärmen stand nicht etwa wie geplant Tom Boere auf dem Platz, sondern Adriano Grimaldi durfte gegen seinen Ex-Klub 1860 München ran. Hingegen standen Kapitän Jan Kirchhoff, Manuel Konrad, Lukas Königshofer, Rijad Kobiljar und Hakim Guenouche verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.