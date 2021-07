Wegen Corona : Nächstes Drittliga-Spiel des MSV Duisburg fällt aus

Blick in die Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Auch das zweite Saisonspiel des Drittligisten MSV Duisburg gegen den TSV Havelse am kommenden Freitag (19.00 Uhr) ist vom Deutschen Fußball-Bund abgesagt worden. Grund dafür sei „die Quarantäne für die Mannschaft und das Trainerteam des MSV. Die spielleitende Stelle des DFB stimmte einem entsprechenden Antrag der Duisburger zu“, teilte der Verband am Montag mit. Schon das Saisoneröffnungsspiel zwischen dem MSV und dem VfL Osnabrück am vergangenen Freitag war abgesagt worden, nachdem zuvor bei den vorgeschriebenen Covid-19-Testungen bei drei Duisburger Spielern positive Befunde aufgetreten waren.