Schlüsselspiel für den KFC : Ali Ibrahimaj ist gegen 1860 München dabei

Krefeld Die Begegnung ist für den 28 Jahre alten Mittelfeldspieler des KFC Uerdingen ein Schlüsselspiel im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga. Dass er erneut im Kader steht, ist ein gutes Omen.

Ali Ibrahimaj ist 28 Jahre alt und in Rüsselsheim geboren. In der Jugend spielte er für Mainz 05 und Rot-Weiß Walldorf, später für FC Eddesheim, Rot-Weiß Darmstadt, Sportfreunde Siegen, Waldhof Mannheim und den SV Sandhausen, für den er sieben Zweitligaspiele absolvierte. Seit 2018 ist er beim KFC.

Die Serie der Münchener Löwen war beeindruckend: 16 Spiele in Folge waren sie ohne Niederlage, ehe sie am Samstag gegen Würzburg 1:2 verloren. „Die Münchner haben eine sehr stabile Mannschaft, die physisch stark ist“, urteilt KFC-Trainer Stefan Krämer. „Sie sind sehr ballsicher und haben oft mit der gleichen Formation gespielt.“ Doch jetzt rechnet er damit, dass die Elf auf zwei, drei Positionen geändert wird – nicht nur weil Torjäger Sascha Mölders wegen der fünften gelben Karte gesperrt ist. „Sie werden sicher frische Kräfte bringen.“

Die Uerdinger auch, obwohl Krämer mit der körperlichen Verfassung seiner Mannschaft vor dem vierten Spiel innerhalb von zehn Tagen sehr zufrieden ist. „Großes Kompliment an die Mannschaft, die das bisher sehr gut verkraftet hat“, sagt der Coach, dem das Offensivspiel und die Chancenverwertung weitaus mehr Kopfzerbrechen bereiten. „1860 wird nicht viel zulassen“, sagt er. „Wir müssen unsere Effektivität verbessern. Schließlich müssen wir das Feld von hinten aufrollen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, oben mit zu mischen.“ Deshalb muss gegen München ein Sieg her.

Doch woran liegt es? Und wie kann die Effektivität verbessert werden? „Wenn wir in der Anfangsphase eine große Chance wie in Magdeburg vergeben, kann es nicht an Müdigkeitund daraus resultierender Konzentrationsschwäche liegen. Ich kann den Spielern nur den Rücken stärken, und das tue ich, denn eines ist doch klar: keiner vergibt gerne eine Chance. Also abhaken und weitermachen.“