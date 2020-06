Nur 1:1 beim 1. FC Magdeburg : KFC Uerdingen verpasst Sieg im Aufstiegsrennen

Magdeburg Die Uerdinger kommen im Kampf um den Aufstieg nicht weiter voran. Beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg gibt es nur ein 1:1. Chistian Dorda bringt den KFC in Führung. Der Ausgleich fällt per Elfmeter, aber ohne vorheriges Foul.

Zufrieden war Stefan Krämer mit dem Spiel an alter Wirkungsstätte nicht. Bis zum Jahresende hatte er den 1. FC trainiert, seit März sitzt er in Uerdingen auf der Bank. Und er hätte seinem alten Verein nur allzu gern ein Schnippchen geschlagen und den KFC in der Tabelle weiter nach vorn gebracht. Das hat nicht ganz geklappt. Ob der eine Punkt, den das 1:1 bringt, weiter hilft, wird sich erst am Saisonende zeigen. Kurzfristig betrachtet, ist er zu wenig. Krämer stand nach dem Schlusspfiff sichtlich verärgert im Stadion. „Da wird ein Elfer gepfiffen, der keiner war. Der Elfer war ein Witz“, sagte er. „Wenn so etwas gepfiffen wird, können wir aufhöfen, Fußball zu spielen, dann gibt es nur noch Elfmeterschießen.“ Seine Verärgerung war verständlich, denn dem Pfiff war in der Halbzeit ein unwürdiges Schauspiel seines Kollegen Claus-Dieter Wollitz voraus gegangen.