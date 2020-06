Magdeburgs unbeherrschter Trainer : Darum ist Claus-Dieter Wollitz kein Vorbild

Meinung Magdeburg An ihm scheiden sich die Geister: Für die einen ist Claus-Dieter Wollitz, genannt Pele, Kult, für die anderen ist er mit seiner cholerischen Art unerträglich. So kann er kein Vorbild und kein guter Trainer sein.

Geisterspiele sind natürlich nicht das, was den Fußballfreund erfreut. Doch in einem Punkt kommt man tatsächlich dem Geschehen näher: Die Kommandos auf dem Platz und am Spielfeldrand sind bestens zu hören. In Magdeburg war das entlarvend. Nach 25 Minuten forderte Claus-Dieter Wollitz lautstark einen Elfmeter und führte einen Veitstanz auf, als Mario Kvesic sich fallen ließ. Den bekamen die beiden dann in der zweiten Halbzeit, was die Mitteldeutschen zum 1:1 gegen den KFC nutzten. Ob der Elfer berechtigt war oder nicht und ob die Uerdinger das Spiel ansonsten gewonnen hätten oder nicht, ist nebensächlich.