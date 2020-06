Ohne Neun nach Jena : KFC Uerdingen steht vor einem Charaktertest

Krefeld Die Aufstiegschance ist auf ein Minimum gesunken, jetzt kommt auch noch die Verletzungsmisere hinzu. Beim Absteiger FC Carl Zeiss Jena müssen die Uerdinger zeigen, dass sie gewillt sind, die Saison professionell zu beenden.

Allzu viel war von Adriano Grimaldi in den ersten 35 Minuten im Spiel gegen den TSV 1860 München nicht zu sehen. Das wiederum konnte nicht verwundern, liegt doch eine eineinhalb Jahre lange Leidenszeit mit diversen Verletzungen hinter ihm: Sprunggelenkverletzung, Syndesmosebandriss, Muskelverletzung, Sehnenanriss, Muskelfaserriss. In den zurückliegenden drei Monaten wurde der Stürmer des KFC Uerdingen behutsam aufgebaut. Doch einiges fehlt ihm natürlich: Spielpraxis, Rhythmus, Selbstvertrauen. Und dann beweist er, dass ihm sein Torriecher nicht abhanden gekommen ist. Grimaldi steht genau da, wo ein Torjäger in der Situation stehen muss. Nach einer scharfen Hereingabe von Franck Evina drückt er den Ball über die Linie – ein Kinderspiel. Grimaldi kann es nicht fassen: Er hält die Hand vor sein Gesicht, grinst verschämt und läuft zu Trainer Stefan Krämer, der ihm vertraut und ihn aufgeboten hat. Ist das der Anfang eines Comebacks?