1:1 gegen den MSV : Außenseiter KFC Uerdingen überrascht gegen Duisburg

Düsseldorf Das Niederrheinderby zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg endet 1:1. Nachdem Sinan Karweina die Zebras in Führung gebracht hat, verhindert ein Patzer von Torhüter Leo Weinkauf verhindert den möglichen MSV-Sieg. Rijad Kobiljar erzielt den allerdings nicht unverdienten Ausgleich.

Der Uerdinger Coach versuchte es mit Hilfe nur eines Stürmers, was weniger überraschend war. Auch dass er auf ein 4-2-3-1-System vertraute, war nicht verblüffend - wohl aber die personelle Lösung. In der Viererkette feierte Hakim Guenouche sein Startelf-Debüt. Der 20 Jahre alte Franzose hatte zuvor in dieser Saison nur 19 Minuten auf dem Platz gestanden und im Oktober im Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena (2:0) einen Außenbandriss erlitten. „Aber er hat sich, obwohl die Saison für ihn sicher nicht wunschgemäß verlaufen ist, nie hängen lassen und eine gute Mentalität gezeigt“, erklärte Krämer die Nominierung.

Von der ersten Sekunde an war Feuer in der Partie. Connor Krempicki, der bis vergangenen Sommer noch das Uerdinger Trikot trug, hätte die Gäste nach 130 Sekunden bereits in Führung bringen müssen, als er Assani Lukimya überlief, aber frei an Torhüter René Vollath scheiterte. Der Keeper erwies sich wenig später erneut als großer Rückhalt, als auch Mickels allein vor ihm stand und Vollath glänzend parierte. Auf der anderen Seite zögerte Kinsombi in guter Position einen Moment zu lange mit dem Abschluss. Aber auch Meiderichs Torhüter Leo Weinkauf bekam bei Schüsse von Rodriguez und Dorda Gelegenheit, sich auszuzeichnen. So war bereits in den ersten zehn Minuten des Derbys auf dem Feld mehr los, als vier Tage zuvor in Jena in 90 Minuten.