Fußball-Oberliga : Terada rettet schwache Uerdinger

Pascale Talarski (Mitte) zirkelte einen Freistoß zur Uerdinger Führung ins Tor. Der Schiedsrichter erkannte den Treffer aber nicht an. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Obwohl der KFC im Spiel beim SV Sonsbeck ab der 14. Minute in Überzahl war, reichte es nur zum glücklichen 1:0-Sieg. Mouadden sah in der letzten Minute wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison gewann der KFC Uerdingen beim Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck vor 1.500 Zuschauern mit 1:0 (0:0). Cheftrainer Alexander Voigt hatte sein Team etwas überraschend auf zwei Positionen gegenüber dem Auftaktspiel gegen Cronenberg verändert. Für Ryo Iwata rückte Philipp Meißner in die Abwehr und Maik Odenthal spielte für Levani Kenia im Angriff. In einer mäßigen Partie gewann der KFC, der ab der 14. Minute mit einem Mann mehr auf dem Platz war, am Ende durch das goldene Tor von Shun Terada etwas glücklich. Den Uerdingern fehlten über weite Strecken Frische und Ideen. Neuling Sonsbeck zeigte eine starke Leistung und hätte sich einen Punkt redlich verdient.

Beim Anpfiff von Schiedsrichter Dominik Szapala aus Remscheid zeigte das Thermometer im Willy-Lemkens-Sportpark immer noch 31 Grad. Trotzdem hatten sich gut 500 KFC-Anhänger, darunter auch der komplette Vorstand auf den Weg nach Sonsbeck gemacht.

so spielten sie KFC: Udegbe – Beric, Kadiata, Rau, Meißner (75. Iwata) – Evers (70. Kretschmer), Weggen, Talarski (63.Mouadden) – Lipinski (85. Funk), Terada, Odenthal (63. Yeboah). Tor: 0:1 (81.) Terada Rote Karte: 15. Min. Elspaß (Sonsbeck), 92. Min Mouadden (KFC) Schiedsrichter: Dominik Szalapa (Remscheid). Zuschauer: 1.500.

Der Neuling hatte sich bestens auf den großen Besucherandrang aus Uerdingen eingestellt. Bereits kurz nach der Autobahnausfahrt war ein Parkplatz für die KFC-Fans ausgeschildert. Im Stadion gab es für die Fans ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. „Wir sind hier sehr gut aufgenommen worden und wurden von den Fans des SV Sonsbeck herzlich begrüßt, das gab es in der Regionalliga nicht“, sagte Harald Grassen vom Verwaltungsrat des KFC, der selbst seit 45 Jahren Edelfan der Uerdinger ist.

Die kleine Tribüne war den Medienvertretern vorbehalten, die vom Stadionsprecher namentlich vorgestellt wurden. Für die Riege der ehemaligen Uerdinger Spieler, die von Paul Hahn und Friedhelm Funkel angeführt und im Stadion vor allem von den älteren Uerdinger Fans herzlich begrüßt wurden, hatten die Gastgeber stabile Holzbänke neben dem Tor aufgebaut.

Die Anfangsphase verlief ereignislos. Sonsbeck attackierte früh und ließ den KFC nicht ins Spiel kommen. Uerdingen versuchte es mit langen Bällen über die Außenpositionen, das aber ohne Erfolg. In der 14. Minute bahnte sich eine gute Chance für den KFC an. Shun Terada nahm ein Zuspiel etwa 18 Meter vor dem Sonsbecker Tor an und wurde dabei von Philipp Elspaß von den Beinen geholt. Der Sonsbecker musste mit Rot vom Platz, weil er nach Ansicht des Schiedsrichters letzter Mann war. Der Freistoß von Kai Evers war eine sichere Beute von Torwart Tim Weichelt. Auch mit einem Mann mehr kam der KFC nicht gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Eine Minute vor der Pause tauchte Darren van de Loo alleine vor KFC-Torwart Robin Udegbe auf. Der Uerdinger Keeper wehrte den Ball zur Ecke ab und verhinderte somit einen Pausenrückstand.