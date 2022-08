KFC-Vorsitzender Damien Raths : „Ein Dutzend neue Sponsoren hinzu gewonnen“

Interview Krefeld Die Fans halten dem KFC Uerdingen die Treue. Über 1.000 Dauerkarten hat der Fußball-Oberligist verkauft, das erste Heimspiel gegen den Cronenberger SC ist mit 2.000 Zuschauern ausverkauft. Wie es an der Sponsoren-Front läuft, verrät der Vorsitzende Damien Raths.

Raths Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Resonanz ist gut. Und es kommen immer mehr dazu. Wir haben über ein Dutzend neue Sponsoren gewinnen können und ich glaube, dass in den nächsten zwei Monaten noch mal so viele hinzu kommen. Vor allem viele kleine Sponsoren und regionale Unternehmen kommen wieder zurück, die in Duisburg, Düsseldorf, Lotte oder Velbert nicht die Plattform für Werbung sahen. Da haben wir jetzt ganz andere Möglichkeiten. Wir sind da relativ gut unterwegs.