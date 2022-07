4:3-Sieg bei Go Ahead Eagles : KFC Uerdingen ist für den Start in der Oberliga gerüstet

Swolgen Der KFC Uerdingen hat sein letztes Testspiel der Vorbereitung beim niederländischen Ehrendivisionär Go Ahead Eagles mit 4:3 durchgesetzt und fiebert nun dem Meisterschaftsstart am Samstag gegen den Cronenberger SC entgegen.

In dem temporeichen Spiel brachte Alexander Lipinski die Uerdinger früh in Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Pascale Talarski auf 2:0. Doch der niederländische Ehrendivisionär, der allerdings nicht mit der kompletten ersten Mannschaft angetreten war, kam durch einen Doppelschlag zum Ausgleich. Erneut war es Talarski, der den KFC in Front brachte, ehe Martijn Berden seinen dritten Treffer erzielte. Maximilian Funk sorgte für das 4:3. Einziger Wermutstropfen: Levan Kenia erlitt eine Verletzung am Sprunggelenk, so dass sein Einsatz zum Meisterschaftsauftakt am kommenden Samstag (18 Uhr, Stadion Grotenburg) gegen den Cronenberger SC in Gefahr ist.