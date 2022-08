Selbstbewusst, ehrgeizig, torhungrig : KFC-Torjäger Shun Terada gibt 30 Tore als Ziel aus

Krefeld Der 29 Jahre alte Japaner, der für den KFC Uerdingen auf Torejagd geht, sprüht vor Optimismus und hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. Ist das vermessen oder durchaus angebracht? Eine Spurensuche.

4:3-Sieg bei Go Ahead Eagles : KFC Uerdingen ist für den Start in der Oberliga gerüstet

Shun Terada, der Torjäger des Fußball-Oberligisten KFC Uerdingen, kam im April 2016 nach Deutschland, nachdem er zuvor für die Universitätsmannschaft von Ritsumeikan gespielt hatte. In Düsseldorf, wo 8.400 seiner Landsleute leben und die einzige Japantown Deutschlands bilden, schloss sich der damals 22-Jährige dem Landesligisten DSC 99 an. Mit 42 Toren in 33 Spielen machte er eindrucksvoll auf sich aufmerksam. Regionalligist Wuppertaler SV holte ihn, doch wurde er an den Nachbarn FSV in die Oberliga ausgeliehen. Danach spielte er eine Saison für den WSV, dann für die Regonalligisten SV Straelen und Rot-Weiss Oberhausen. Bei den Kleeblättern und in der vergangenen Saison beim KFC, wo er allerdings erst später hinzu kam und auch verletzt fehlte, das waren die beiden einzigen Stationen, wo er nicht zweistellig traf – bei RWO neun und beim KFC sechs Mal. Seine bisherige Bilanz: 86 Regionalligaspiele, 26 Tore; 53 Oberligaspiele, 33 Tore.