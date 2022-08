Trockenheit am Niederrhein : Sonsbecker Fest Berg in Flammen findet ohne Feuerwerk statt

Sonsbecker Fest Berg in Flammen findet ohne Feuerwerk statt

Trockenheit am Niederrhein

Die Landjugend hat an der Xantener Straße, nahe der Festwiese Op den Hövel, ein Plakat aufgestellt, das für das Bergfest wirbt. Foto: KLJB

Sonsbeck Wegen der anhaltenden Trockenheit hat sich die Landjugend Sonsbeck dazu entschieden, das Feuerwerk zum Bergfest abzusagen. Gefeiert wird trotzdem. So sind die ersten Reaktionen.

Das beliebte Fest Berg in Flammen in der Sonsbecker Schweiz muss auch in diesem Jahr ohne Flammen gefeiert werden. Die Katholische Landjugend Sonsbeck (KLJB) als Veranstalter hat sich dazu entschieden, das namensgebende Feuerwerk ausfallen zu lassen. Das teilt die Gruppe auf Facebook mit. Als Grund wird die anhaltende Trockenheit und damit verbundene erhöhte Waldbrandgefahr genannt.