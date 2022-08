Start geglückt : Was für den KFC noch viel wichtiger ist als die drei Punkte

Was für den KFC noch viel wichtiger ist als die drei Punkte

Meinung Krefeld Oft spricht ein Ergebnis Bände, manchmal ist seine Aussagekraft jedoch eher bescheiden. Das 1:0 des KFC Uerdingen gegen den Cronenberger SC bedarf daher der Erläuterungen.

Das magere 1:0 des KFC Uerdingen war ein glücklicher Arbeitssieg, zu dem sich der Regionalliga-Absteiger gequält hat. Das nackte Ergebnis ermöglicht eine solche Interpretation. Sie ist in diesem Fall unzutreffend und völlig falsch.

Start in die neue Saison

Start in die neue Saison : Das sind die Ziele der drei Oberligisten

Vor allem aber beeindruckte ihre Mentalität. Die Köpfe gingen nicht nach der siebten, achten, neunten vertanen Chance nach unten; die Mannschaft ließ sich auch nach dem vergebenen Elfmeter nicht hängen. Sie blieb am Ball, ließ nicht nach, setzte den Gegner weiter unter Druck und belohnte sich und die Fans, die wie die Spieler Geduld bewahrt hatten. Diese Erfahrung kann am Ende sogar weitaus mehr wert sein als die drei Punkte.

Die Mentalität ist zudem geerdet. Die Spieler und ihre Anhängerschaft beweisen Realitätssinn und haben sich auf eine lange Saison eingerichtet, in der es auch mal eine schwierigere Phase geben kann. Alle wissen, dass der KFC wahrscheinlich nicht einfach durchmarschiert, aber ebenso wenig eine andere Mannschaft. Da diente das 1:1 des großen Mitfavoriten SSVg Velbert gegen den Aufsteiger MSV Düsseldorf am Freitagabend als eindringliche Warnung.

21 Mannschaften gehören der Oberliga an, so viele hat keine der ersten vier Ligen. Da bedarf es eines langen Atem, großer Geduld und Konstanz. Auf Strecke werden sich Qualität und Mentalität durchsetzen. Vieles deutet darauf hin, dass der KFC Uerdingen guten Chancen hat, am Ende oben zu stehen.