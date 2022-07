Vertrag beim KFC Uerdingen beendet : Heiner Essingholt wechselt zum 1. FC Bocholt

Taemmanger Heiner Essingholt ist zum 1. FC Bocholt gewechselt. Foto: kfc

Krefeld Heiner Essingholt kehrt wieder zum 1. FC Bocholt zurück. Der KFC-Vorsitzende Damien Raths will von Unstimmigkeiten nichts wissen. Es habe keinen Streit gegeben. Der ehemalige Teammanager stehe den Blau-Roten weiterhin mit Rat zur Seite.

Nach nur zehn Monaten hat Heiner Essingholt dem KFC Uerdingen wieder den Rücken gekehrt. Der Teammanager bat um Auflösung seines Vertrages, weil er zum 1. FC Bocholt, der in die Fußball-Regionalliga aufgestiegen ist, zurückkehren möchte. Dort sieht der 63-Jährige möflicherweise die besseren Perspektiven – zumindest für sich und seine Beteiligung an der Gestaltung. Publik wurde die Personalie bei der Tagung der Oberligisten, wo Essingholt vermisst wurde und an der Vorstandsmitglied Andreas Scholten teilnahm.

Lesen Sie auch 2:1-Sieg gegen VDV : KFC Uerdingen präsentiert sich in guter Verfassung

Allerdings schildert der KFC-Vorsitzende Damien Raths den Sachverhalt etwas anders. „Heiner Essingholt bleibt bei uns, aber nicht in offizieller Funktion“, erklärt Raths. „Heiner ist von Bocholt angefragt worden, ob er helfen kann. Und er hat zugesagt. Aber es hat keinen Streit gegeben, sondern ist einvernehmlich geschehen. Es hat auch berufliche Gründe.“

Essingholts Vertrag sei vor zwei Wochen ausgelaufen, so Raths. Dies wäre allerdings ein eher ungewöhnlicher Zeitpunkt. Plausibler scheint, was überliefert wurde, dass Essingholt zum 30. Juni gekündigt habe und seit dem 1. Juli für den 1. FC Bocholt tätig sei. Der gleichermaßen durchsetzungsstarke wie smarte Raths stimmt derweil das hohe Lied auf Essingholt an. „Heiner hat sehr, sehr viel Erfahrung. Deshalb war es wichtig für uns, dass er weiter an Bord bleibt – wenn auch nur in bratender Funktion. Für uns ist er ein sehr wichtiger Mann.“

Lesen Sie auch Oberliga-Rekord : Fans rennen Absteiger KFC Uerdingen die Bude ein