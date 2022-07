Vorstandsmitglied Christoph Lenz : „Der KFC Uerdingen ist kein normaler Oberligist“

Interview Krefeld Der 43-jährige Christoph Lenz ist jetzt hauptamtliches Vorstandsmitglied und Geschäftsstellenleiter. Wie es dazu kam, was seine dringlichsten Aufgaben sind und warum sich der Umzug in die Geschäftsstelle verzögert, erklärt er im Interview.

Christoph Lenz ist 43 Jahre alt, geschieden und hat zwei leibliche sowie fünf Stiefkinder. Er macht gerne Urlaub in Österreich und an der Nordsee. Er trinkt viel Kaffee im Büro. Sein Lieblingsverein ist der SC Freiburg.

Lenz Wir waren in der vergangenen Saison mit Anfissa Schnittman und André Schahidi in der Geschäftsstelle gestartet, aber Andre Schahidi hat uns leider im Januar verlassen. Da hat sich schnell abgezeichnet, dass wir Verstärkung in der Geschäftsstelle benötigen. Ich war arbeitstechnisch frei auf dem Markt verfügbar, so dass Damien Raths und Andreas Scholten auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich mir das nicht vorstellen könnte; ob ich das, was ich bis jetzt ehrenamtlich gemacht habe, nicht hauptamtlich machen möchte. So kam dann auch die Einigung mit dem Verwaltungsrat, dass ich die Position des Geschäftsstellenleiters und hauptamtliches Vorstandsmitglied übernommen habe.