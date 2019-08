Niederländischer Rekordspieler : Wesley Sneijder beendet Profikarriere

Utrecht Fast nebenbei hat Wesley Sneijder seine Karriere als Profifußballer beendet. Der Niederländer bestätigte dies bei einem Besuch in Utrecht. Zuletzt hatte er in Katar gespielt.

Mit einer beiläufigen Bemerkung hat der niederländische Rekord-Nationalspieler Wesley Sneijder seine Karriere als Profifußballer für beendet erklärt. „Ich habe nun aufgehört mit dem Fußball“, sagte der 35-Jährige am Montag bei einem Besuch des FC Utrecht. Damit sei „das entscheidende Wort“ öffentlich ausgesprochen worden, berichtete der TV-Sender NOS. In dem Club seiner Heimatstadt, für den er nie auf dem Rasen stand, werden fortan einige der wichtigsten Trophäen Sneijders ausgestellt.

Bis zum Sommeranfang hatte Sneijder zuletzt noch einige Monate für den Al-Gharafa Sports Club in Katar gespielt. Aus der Nationalmannschaft war er im September 2018 nach einem gewonnenen Freundschaftsspiel gegen Peru verabschiedet worden. Es war sein 134. Länderspiel. Der Mittelfeldspieler gehört zu den Stars einer großen Generation der Elftal wie Arjen Robben, Robin van Persie und Rafael van der Vaart, die bei der WM 2010 Zweiter und bei der WM 2014 Dritter wurde. Er war an sechs großen Turnieren beteiligt. Seinen größten Erfolg feierte Sneijder mit Inter Mailand 2010 beim Gewinn der Champions League. In vier verschiedenen Ländern (Niederlande, Spanien, Italien und der Türkei) holte er zudem mit seinen jeweiligen Teams Meistertitel.