Viertligist schlägt Ajax im Pokal Amaterurkicker beschert Studentenkumpels 11.600 Euro Wettgewinn

Doch als wäre das nicht alles schon denkwürdig genug, kommen an dieser Stelle der Geschichte die Mitbewohner von Pieters‘ Studentenwohnheims ins Spiel und setzen noch einen drauf: Diese hatten nämlich 15 Euro darauf gewettet, dass Pieters ein Tor gegen Ajax erzielen und der USV Hercules das Spiel gewinnen würde. Der Gewinn bei einer Quote von 751:1: satte 11.625 Euro. Pieters selbst bestätigte übrigens nach dem Spiel die irre Geschichte bei ESPN. „Es gibt Leute, die gewettet haben. Ich habe zu ihnen gesagt: ,Das kann heute Abend passieren.‘ Ich denke also, dass uns ein schöner Urlaub bevorsteht“, erklärte er schmunzelnd.