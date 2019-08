Nach Dacheinsturz : AZ Alkmaar spielt erstmal in Den Haag

Alkmaar Der AZ Alkmaar hat für seine nächsten Partien einen neuen Spielort gefunden. Am Samstag war ein Teil des Daches über der Tribüne eingestürzt. Es ist unklar, wie lange das Stadion nicht bespielbar ist.

Der niederländische Ehrendivisionär AZ Alkmaar hat nach dem Einsturz eines Teiles des Tribünendachs seines Stadions am vergangenen Samstag einen Ersatzspielort gefunden. Der Klub bestätigte am Montagabend, dass das Qualifikations-Rückspiel zur Europa League gegen den ukrainischen Klub FK Mariupol am Donnerstag und das Ehrendivisionsheimspiel gegen den FC Groningen am Sonntag im Stadion des Ligakonkurrenten ADO in Den Haag ausgetragen werden.