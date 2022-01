Vor Australian Open : Nadal gewinnt in Melbourne 89. Titel seiner Karriere

Melbourne Rafael Nadal hat ein optimales Comeback auf der ATP-Tour gefeiert und sich bestens auf die Australian Open eingestimmt. Der Spanier feierte in Melbourne den 89. Titel seiner Profikarriere.

Rafael Nadal (35) hat sich mit einem Turniersieg aus seiner monatelangen Verletzungspause zurückgemeldet und sich für die Australian Open in Stellung gebracht. Der 20-malige Grand-Slam-Champion aus Spanien gewann im Finale des Vorbereitungsturniers in Melbourne gegen Maxime Cressy (USA) 7:6 (8:6), 6:3 und feierte den 89. Titel seiner Profikarriere.

Nadal hatte die vergangene Saison wegen einer Fußverletzung im August noch vor den US Open abgebrochen. Nach dem Einladungsturnier in Abu Dhabi im Dezember war er positiv auf COVID-19 getestet worden. Die Australian Open, die am 17. Januar in Melbourne beginnen, hat Nadal bislang erst einmal (2009) gewonnen.