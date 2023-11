Champions League kompakt Milan bezwingt PSG – Barca verliert gegen Donezk

„Es war eines der schlechtesten Spiele, an die ich mich in den letzten Jahren erinnern kann“, sagte Barca-Trainer Xavi. Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan, Torhüter Marc-Andre ter Steg und Co. hatten große Probleme mit den Ukrainern, die Offensive um Stürmerstar Robert Lewandowski blieb völlig blass. Donezk verkürzte in Gruppe H den Rückstand auf Barca sowie den FC Porto (2:0 gegen Royal Antwerpen) dank des Treffers von Danylo Sikan (40.) auf drei Punkte und darf weiter von der K.o.-Phase träumen.