Neuer Trainer in Venlo : VVV stellt Nachfolger von Maurice Steijn vor

Ein Nachfolger für Maurcie Steijn ist gefunden. Foto: VVV

Robert Maaskant wird der neue Coach bei den Fußballern von VVV Venlo in der niederländischen Eredivisie

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Robert Maaskant wird Nachfolger des zu Al Wahda Abu Dhabi wechselnden Maurice Steijn bei den Fußballern von VVV Venlo in der niederländischen Eredivisie. Der 50 Jährige war als Spieler selbst in der Eredivisie und in Schottland aktiv, bevor er seine Trainerkarriere startete. Über PEC Zwolle, Go Ahead Eagles Deventer, Willem II Tilburg, MVV Maastricht und NAC Breda wurde er 2010 Chefcoach beim polnischen Erstligisten Wisla Krakau und führte das Team direkt zur polnischen Meisterschaft.

Sportdirektor in Krakau war damals der aktuelle VVV-Sportdirektor Stan Valckx, der Maaskant nun zum zweiten Mal als Trainer verpflichtete. Zuletzt war Maaskant Sportdirektor beim ambitionierten Zweitligisten Almere City übernahm. Von dort aus wechselt Maaskant nun an die deutsche Grenze nach Venlo und erhält einen Vertrag über zwei Jahre bis 2021: „Mein Kontakt mit Stan ist nach unserer gemeinsamen Zeit in Polen nie abgerissen, wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. In meiner Zeit als Sportdirektor habe ich gemerkt, dass mich die Arbeit auf dem Platz doch noch sehr reizt, darum kommt dieser Schritt für mich nun zum perfekten Moment“, so Maaskant. Sein Assistent wird der ehemalige VVV-Profi Raymond Libregts.