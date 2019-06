Venlo : Weiterer Zugang und ein klarer Sieg für VVV Venlo

Venlo (RP) Die Fußballer von VVVVenlo haben ihren sechsten Zugang für die kommende Eredivisie-Saison verpflichten können. Auf Leihbasis kommt Jerome Sinclair vom englischen Premier-League-Club FC Watford für ein Jahr an die deutsche Grenze.

Der 22-jährige Außenstürmer kommt in seiner bisherigen Kariere auf elf Einsätze in der Premier League für den FC Liverpool und Watford. Darüber hinaus absolvierte der 1,81 m große Offensivspieler zahlreiche Duelle in der zweiten und dritten englischen Liga für Sunderland, Birmingham und Oxford, wo er auf Leihbasis aktiv gewesen ist. VVV-Sportdirektor Stan Valckx über den neuen Spieler: „Jerome ist eine willkommene Verstärkung für unsere Mannschaft. Er ist ein Allround-Angreifer, der eine wichtige Rolle im Team einnehmen kann.“ Sinclair selbst freut sich auf seine Zeit in Venlo: „Der niederländische Fußball passt sehr gut zu mir. Ich freue mich auf diesen tollen Club.“