Sanierung in Pattscheid gefordert : CDU: Bolzplatz ist zu Hundetreff geworden

Der Bolzplatz an der Engelbertstraße soll saniert werden, um für Kinder und Jugendlcihe wieder attraktiv und für Gassigänge uninteressant zu werden, schreibt die CDU in ihrem Antrag. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Christdemokraten fordern die Sanierung des Platzes an der Engelbertstraße in Pattscheid. Denn: „Fußball spielen und Hundehaufen ist keine gute Kombination.“

Die große Fußball-Karriere von Diego Maradona begann einst auf einem Bolzplatz. Diesen einfachen Spielflächen kommt seit kurzem eine große Ehe zu. Das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft hat die „Bolzplatzkultur“ zum „Immateriellen Kulturerbe“ erklärte. Ende Oktober brachte Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz, auf dessen Initiative das Ganze zurückgeht, am Bolzplatz Boberstraße ein entsprechendes offizielles Hinweisschild an. Der Platz in Rheindorf ist so als landesweit erster zum „Immateriellen Kulturerbe“ erklärt worden.