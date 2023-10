Champions League kompakt Barca und City marschieren – Pepe stellt Rekord auf

In der Gruppe F mit Borussia Dortmund liegt Paris St. Germain nach dem 3:0 (1:0) gegen die AC Mailand voll auf Kurs. Superstar Kylian Mbappe (32.) brachte sein Team in Führung, unter anderem erhöhte der ehemalige Bundesliga-Spieler Randal Kolo Muani dann noch in der zweiten Halbzeit (53.).