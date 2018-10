Die besten niederländischen Fußballer aller Zeiten

Jeder kennt die Bewegung, keiner kann etwas dagegen tun. Arjen Robben vom FC Bayern München hat in seiner Karriere unzählige Tore geschossen, wenn er mit dem Ball am Fuß von der rechten Seite nach innen zog und mit links den Abschluss suchte. Robben ist stark im Eins gegen Eins, hat den Ball eng am Fuß und ist ungeheuer ehrgeizig. Mit den Bayern gewann er 2013 die Champions League und schoss 98 Tore in 195 Spielen.