2:1 auf schwerem Geläuf : Fortuna siegt im Testspiel gegen RSC Anderlecht

Maasmechelen Fortuna Düsseldorf hat das Testspiel gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht mit 2:1 gewonnen. Die Tore für die Düsseldorfer, die ohne 13 Spieler nach Belgien gereist waren, markierten Niko Gießelmann und Testspieler Kelvin Ofori.

Dennoch brachte Trainer Friedhelm Funkel eine Startelf auf den Platz, die in dieser Form auch ein Bundesligaspiel beginnen könnte. Auf der Gegenseite stand besonders ein Spieler im Fokus: Samir Nasri. Der ehemalige Akteur des FC Arsenal und Manchester City zeigte dann auch, was er kann: Seinen Zuckerpass verwertete Anouar Ait El Hadj zum 1:1 (23.). Sehr zur Freude von Vincent Kompany, der in der vergangenen Saison noch als Kapitän mit City die Meisterschaft in England feierte und jetzt Spielertrainer beim RSC ist. Es war das erste Gegentor für Fortunas neuen Torhüter Zack Steffen, der nach Rensings Mountainbike-Unfall aller Voraussicht nach die Nummer eins werden wird.

Nur eine Minute zuvor waren die Gäste in Führung gegangen. Matthias Zimmermann holte einen Freistoß direkt an der Strafraumgrenze aus halbrechte Position heraus. Rouwen Hennings täuschte einen Schuss an und Niko Gießelmann zirkelte den Ball perfekt in den Winkel der Anderlechter, die in der kommenden Saison nach einem sechsten Platz in der Liga nicht im europäischen Wettbewerb vertreten sein werden.