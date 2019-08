Ab sofort erhältlich : Fortuna-Sonderheft zur Bundesliga-Saison 2019/20

Düsseldorf Zur Saisoneröffnung am kommenden Samstag erscheint das neue Fortuna-Sonderheft zur Bundesliga-Saison 2019/2020, das ab sofort erhältlich ist.

Neben dem aktuellen Kader und persönlichen Steckbriefen, ist in diesem Jahr auch ein Gastbeitrag von Kabarettist und Fortuna-Fan Dieter Nuhr zu lesen. Ein weiterer Höhepunkt ist ein Besuch in Zwiesel, der Heimat von Sportvorstand Lutz Pfannenstiel und Fortuna-Legende Sepp Weikl. Die beiden Niederbayern erklären, was den so genannten „Waidla“ von einem Rheinländer trennt und was beide eint.