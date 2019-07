Auszeichnung des „Kicker“ : Reus ist Deutschlands Fußballer des Jahres 2019

Köln Marco Reus und Jürgen Klopp sind zum Fußballer und Trainer des Jahres gekürt worden. Kai Havertz und Friedhelm Funkel landen auf Platz zwei. Dzsenifer Marozsan komplettierte ihren Hattrick bei der Auszeichnung des Sportmagazins „Kicker“.

Reus bedankte sich ausdrücklich mit einem "Riesenkompliment" bei der medizinischen Abteilung der Borussen, er sprach offen über seinen Stolz: "Ich bin mittlerweile 30 - und werde diese Auszeichnung vielleicht nicht mehr so oft erhalten." Eben auch, weil sein Körper anfällig ist: Am Samstag im Test gegen Udinese Calcio (4:1) war Reus nur mühsam davon abzuhalten, nach zwei grenzwertig harten Attacken auf seine Gegenspieler loszugehen.

Neben einer langen und leidvollen Verletzungshistorie hatte der Edeltechniker das WM-Debakel im Sommer 2018 zu verarbeiten gehabt. Dies gelang vorbildlich, was auch Joachim Löw auffiel: "Marco hat sich die Wahl absolut verdient. Er ist sehr gereift, hat dabei seinen Esprit und seine Frische aber nicht verloren", lobte der Bundestrainer. "Beim BVB hat er als Kapitän Verantwortung übernommen, in der Nationalmannschaft ist er ein wichtiger Ansprechpartner für die jungen Spieler."

An Klopps Seite hatte Reus zwischen 2012 und 2015 ein Champions-League-Finale und zwei Pokal-Endspiele verloren. Weiterhin ist der DFB-Pokal-Sieg 2017 der einzige Titel in seiner Vita, was für einen Spieler seiner Klasse wie ein Witz anmutet. Doch das soll sich ändern: "Unser Ziel muss sein, ganz oben zu stehen", sagt er, ganz in Einklang mit der neuen, offensiveren Kommunikationsstrategie des BVB. Gewinne Titel und rede darüber! Damit es wieder was zu feiern gibt.