Linksverteidiger unterschreibt für ein Jahr : Fortuna verpflichtet Markus Suttner

Markus Suttner. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Linksverteidiger Markus Suttner bleibt dem Düsseldorfer Bundesligisten nach dem Leihgeschäft aus dem Vorjahr erhalten. Der 32-Jährige wechselt vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion zur Fortuna.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Falk Janning

Fortuna Düsseldorf hat Linksverteidiger Markus Suttner verpflichtet. In der Winterpause der vergangenen Bundesliga-Saison war der 32-Jährige vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion auf Leihbasis zur Fortuna gewechselt. Nun schließt sich Suttner dem Bundesligisten fest an und hat in Düsseldorf einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Für Friedhelm Funkel geht damit ein Wunsch in Erfüllung. Der Trainer hatte sich stark für die Weiterverpflichtung eingesetzt. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison hatte Suttner sieben Pflichtsiele (sechs in der Bundesliga, eines im DFB-Pokal) für die Fortuna absolviert und dabei einen Treffer erzielt. Nach Ablauf der Leihe kehrte er zunächst zu Brighton & Hove Albion zurück, ehe er nun fest zur Fortuna wechselt.

Markus Suttner gab nach der Vertragsunterzeichnung seiner Freude Ausdruck. „Ich habe den Verein im Sommer mit dem Hintergedanken verlassen, dass dieses Kapitel für mich noch nicht beendet ist“, sagt er. „Nicht nur das letzte halbe Jahr hat mir gezeigt, dass die Fortuna auf einem sehr guten Weg ist. An diese gute Arbeit, die wir in der Rückrunde der vergangenen Saison geleistet haben, möchten wir auch in der anstehenden Spielzeit anknüpfen.“