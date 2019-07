Wahl zum „Trainer des Jahres“ : Fortuna-Trainer Funkel muss sich nur Klopp geschlagen geben

Friedhelm Funkel in Maria Alm. Foto: dpa/Tim Rehbein

Düsseldorf Nur einer hat mehr Stimmen bekommen: Friedhelm Funkel ist bei der Wahl zum „Trainer des Jahres“ hinter Jürgen Klopp auf Platz zwei gelandet.

Seit 2002 führt der „Kicker“ unter den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) die „Wahl zum Trainer des Jahres“ durch. Und noch nie war Friedhelm Funkel so nah dran, die Wahl auch zu gewinnen.

Am Ende muss sich Fortunas Trainer nur Jürgen Klopp geschlagen geben. Und wer weiß, wie die Wahl ausgegangen wäre, hätte „Kloppo“ nicht den Champions-League-Titel mit dem FC Liverpool gewonnen. Der ehemalige Dortmunder Coach erhielt 183 der 537 gültigen Stimmen. Funkel kam auf 139 Stimmen und verwies damit Adi Hütter von Eintracht Frankfurt (56) deutlich auf den dritten Platz.

In der Tat. Funkel gelang es, zusammen mit seinem Trainer- und Funktionsteam innerhalb von drei Jahren aus einem Abstiegskandidaten in der zweiten Liga eine verschworene Einheit zu formen, die in der zurückliegenden Bundesliga-Saison den zehnten Platz belegte. Dabei ließen die die Düsseldorfer weitaus ambitioniertere Klubs wie den VfB Stuttgart, Hannover 96, Hertha BSC oder Schalke 04 hinter sich. „Es war das schönste Jahr meine Trainerkarriere“, sagte Funkel. Und nun bekommt er dafür auch die gerechte Anerkennung.