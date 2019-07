Regionalliga : Fortunas Zwote gewinnt Saisonauftakt

Zum Auftakt der Regionalliga-Saison behält Fortunas U23 alle drei Punkte im Paul-Janes-Stadion.

Fortunas Regionalliga-Mannschaft ist mit einem 1:0-Sieg in die neue Saison gestartet. Das Tor des Tages erzielte im Heimspiel gegen den SV Lippstadt Neuzugang Kevin Hagemann.

Die Düsseldorfer waren in einer ausgeglichenen Partie ein glücklicher Sieger, erzielten aus ihren wenigen Einschussmöglichkeiten aber einen Treffer. Die Gäste besaßen trotz optischer Vorteile keine guten Tormöglichkeiten gegen eine gut verteidigende Mannschaft von Trainer Nico Michaty. Auch in den letzten Minuten der Partie, als der SVL vor 400 Besuchern noch einmal alles auf eine Karte setzte, kam die Verteidigung nicht ernsthaft in Bedrängnis.