Fußball : Sportfreunde Broekhuysen setzen sich nicht unter Druck

Straelen Der Bezirksligist hat im bisherigen Saisonverlauf überzeugt. Der Aufstieg sei aber kein Muss, sagt Spielertrainer Sebastian Clarke. Der Sprung in die Landesliga sei aber nach wie vor das Ziel.

Die Sportfreunde Broekhuysen gönnen sich eine etwas längere Winterpause, nachdem sie in der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga einen glänzenden Job gemacht haben. „Ich habe mich bewusst dafür entschieden, erst am 25. Januar ins richtige Trainingsprogramm einzusteigen. Bei einer ewig langen Vorbereitung geht doch etwas die Spannung verloren“ sagt Spielertrainer Sebastian Clarke. Bis dahin er seinen Akteuren ein Laufprogramm verordnet. Zudem will sich das Team zum Kick in der Halle treffen, ehe die Vorbereitung auf die am 6. März beginnende Rückrunde richtig losgeht.