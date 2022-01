2:10-Klatsche in Hamburg : KEV-Spiel war schon nach zwölf Minuten entschieden

Krefeld Dass der Krefelder EV 81 quasi als Punktelieferant nach Hamburg fahren würde, war zu erwarten. Doch dass die Niederlage sogar zweistellig auffällt, ist dann doch bitter. Aber es gibt eine Erklärung dafür.

(JH) Die U23 des KEV 81 unterlag bei den Hamburg Crocodiles allenfalls in der Höhe überraschend mit 2:10 (1:5, 1:3, 0:2). Gegen den Tabellensiebten stand die Mannschaft von Trainer Elmar Schmitz von Beginn an auf verlorenem Posten. Das lag in erster Linie an den personellen Voraussetzungen. Der Trainer hatte in Jonas Gähr nur einen Torwart zur Verfügung und konnte auf Grund von Krankheitsfällen und Verletzungen nur auf elf Feldspieler zurückgreifen.