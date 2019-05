Fortuna-Torhüter Rensing beim RP-Talk : „Ich werde unterschreiben“

Michael Rensing. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Fortunas sechsköpfiger Mannschaftsrat war zu Besuch bei der RP und hatte noch Dodi Lukebakio mitgebracht. Die Nachricht des Tages kam aber von Torhüter Michael Rensing. Eine große Gesprächsrunde.

Gianni Costa Bernd Jolitz Patrick Scherer Vonund Andreas Bretz

Der Mann weiß, wie man sich entschuldigt. Michael Rensing hatte mit dem Verkehr zu kämpfen und verspätete sich leicht zum RP-Talk mit Fortunas Mannschaftsrat. Dafür bezahlte der Torhüter mit einer wichtigen Währung bei einem Medienhaus: einer Nachricht. „Wir sind uns weitestgehend einig, und ich werde auf jeden Fall spätestens in der kommenden Woche einen neuen Vertrag unterschreiben“, sagte Rensing zu seinem auslaufenden Vertrag. „Es geht nur noch um ein paar Kleinigkeiten, die sind kein Problem.“ Großer Jubel unter den mehr als 120 Gästen.

Generell wurde viel gejubelt, geklatscht und gelacht. Dafür sorgte nicht zuletzt Dodi Lukebakio, den der Mannschaftsrat mitgebracht hatte. Leider konnte der 21-jährige Shootingstar keine ähnlich erfreuliche Nachricht wie Rensing verkünden, doch der vom FC Watford ausgeliehene Angreifer betonte: „Ich werde Fortuna immer in meinem Herzen tragen.“ Die wichtigsten Aussagen der Talkrunde zusammengefasst:

Oliver Fink über seine bald elfte Saison im Fortuna-Trikot: „Wir, die schon länger bei der Fortuna sind, müssen uns in dieser Saison schon ab und an mal kneifen, weil das alles so surreal ist. Wir standen vor dem Abgrund und wussten nicht, wie es weitergeht. Und ein Fingerschnippen später stehst du in der Bundesliga, hast 40 Punkte auf dem Konto und spielst mit einer Mannschaft die Saison deines Lebens. Darüber freuen wir uns schon extrem. Für mich und Fortuna ist es irgendwie ,Gesucht und gefunden’. Ich habe immer gedacht, mich zieht’s wieder in die Heimat nach Bayern. Aber in den vergangenen ein, zwei Jahren hat sich das Gefühl eingestellt, dass ich gar nicht mehr aus Düsseldorf weg muss, um mein Glück zu finden.“

Adam Bodzek über die gestiegene Konkurrenz im Kader: „Klar, als ich vor mehr als acht Jahren zu Fortuna kam, war fast sicher, dass ich jedes Mal spiele. Das ist heute nicht mehr so, weil gute Jungs dazugekommen sind. Aber unser Trainer hat so oft ein gutes Händchen bei seiner Aufstellung bewiesen – da gehen einem, wenn man denn mal nicht dabei ist, irgendwann die Argumente aus. Das ist für mich kein Problem.“

Michael Rensing über seine Zukunft und die der Fortuna: „Ich baue mit meiner Familie ein Haus im Düsseldorfer Norden und möchte irgendwann meine Karriere bei Fortuna auch beenden. Wann das sein wird, warten wir einfach mal ab. Wir müssen den Verein weiter aufbauen und stabilisieren. Dann können wir vielleicht in Zukunft Spieler wie Dodi auch länger halten.“

Dodi Lukebakio über seine Saison und die Zukunft: „Ich werde diese Saison nie vergessen. Ich bin der Mannschaft sehr dankbar, jeder hat mir geholfen, mich bei Fortuna zurechtzufinden. Es war ein großartiges Jahr. Die Fans haben uns auch nach der Niederlagenserie im Herbst voll unterstützt. Das war einzigartig. So etwas kenne ich von anderen Klubs nicht. Jeder fragt mich, wo ich nächste Saison spielen werde. Ich kann aber wirklich noch nicht sagen, wie es weitergeht. Ich will nur fokussiert bleiben und die Saison in einer guten Art und Weise beenden. Danach werden wir sehen.“

Andre Hoffmann über seine Verletzungsprobleme zuletzt: „Ich hatte es schwer, nach meiner Gehirnerschütterung wieder in die Mannschaft zurückzukommen. Auf meiner Position war das Team sehr stabil. Da hat mir der ständige Austausch mit dem Trainer geholfen. Er hat mir gesagt, dass ich geduldig sein muss. Das ist unser Erfolgsrezept: Keiner nimmt sich zu wichtig. Du musst den Jungs, die auf dem Platz stehen, ein gutes Gefühl geben. Am Ende profitieren wir alle.“

Rouwen Hennings über das Theater in Marbella und mögliche positive Auswirkungen dadurch: „Das war ein völlig unnötiges Störfeuer. Aber wir mussten das ausblenden. Das haben wir geschafft. Wir wollten ja auch vorher nicht absteigen, von daher brauchten wir keine Situation, wo wir gesagt haben: ,Jetzt erst recht!’ In dem Moment hat man dem Trainer noch mehr geglaubt, dass nur wir als Team zusammenhalten müssen. Und das haben wir die ganze Saison gut gemacht.“