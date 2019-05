Oliver Fink war zum Trainingsauftakt dabei : Fortunas Kapitän ist wieder an Bord

Fortunas Kapitän ist wieder an Bord

Düsseldorf Eng ist es auf dem Trainingsplatz von Fortuna: Fast alle Spieler sind wieder dabei, auch Kapitän Oliver Fink ist nach überstandener Verletzung am Mittwochmorgen zur ersten Einheit der Woche zurück auf dem Übungsgelände.

Fortuna ist in die Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag beim SC Freiburg gestartet. Nach dem 4:1-Sieg gegen Bremen hatte Trainer Friedhelm Funkel seinen Schützlingen zwei Tage frei gegeben. Am Mittwochmorgen kehrten die Fußballer des Tabellenzehnten mit sichtlich viel Spaß auf den Platz zurück.