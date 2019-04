Dodi Lukebakio und Benito Raman : Ein Fortuna-Duo wie seit 35 Jahren nicht mehr

Bester Laune: Fortunas belgisches Duo Dodi Lukebakio (links) und Benito Raman nach dem 4:0-Sieg auf Schalke im März. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Dodi Lukebakio und Benito Raman trafen in der aktuellen Saison bislang je zehnmal für Fortuna. In Liga eins gelang das zuletzt Günter Thiele und Rudi Bommer 1984.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Von Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Das Lächeln Benito Ramans in der Interviewzone wirkt ein wenig gequält. Zwar ist auch der belgische Stürmer nach Fortunas 4:1-Erfolg über Werder Bremen bestens gelaunt, was nach seinem Blitztreffer zum 1:0 nach 47 Sekunden ja auch nicht verwunderlich ist. Doch der Schlag in den Unterleib, der zu Ramans Auswechslung in der 36. Minute geführt hat, lässt seinen Gang immer noch unrund wirken. „Halb so wild“, beruhigt er die Umstehenden. „Jetzt zwiebelt es ordentlich, aber in zwei Tagen ist die Sache vergessen.“

Gut für Fortuna, denn auf den 24-Jährigen würde Trainer Friedhelm Funkel am Sonntag in Freiburg nur sehr ungern verzichten. Zehn Saisontreffer stehen für den Mann aus Gent nun zu Buche, ebenso viele wie für seinen Landsmann Dodi Lukebakio. Beide sind damit maßgeblich für den frühzeitigen Klassenerhalt des Aufsteigers verantwortlich.

Wie stark diese Zehn-Treffer-Marke nach 31 Spieltagen ist, wird erst beim Blick in Fortunas Vergangenheit richtig deutlich: Das bislang letzte Mal, dass gleich zwei Düsseldorfer Stürmer in einer Saison bereits drei Partien vor Schluss zweistellig getroffen hatten, war 1983/84. Damals, vor stolzen 35 Jahren, hatten Günter „Schädel“ Thiele nach 31 Spieltagen zwölf und sein Teamkollege Rudi Bommer zehn Treffer erzielt. Bis zum Saisonende legte Bommer noch ein Tor nach, Thiele keines mehr – das belgische Duo hat also die Chance, noch besser abzuschneiden als die Klublegenden.

info Fortunas beste Torjäger in der Bundesliga seit 1990 2012/13 Dani Schahin 8, Stefan Reisinger 7 1996/97 Thomas Seeliger, Sergej Juran und Igor Dobrovolski je 4 1995/96 Richard Cyron 8, Thomas Seeliger 4 1991/92 Christian Schreier 8, Thomas Allofs und Sven Demandt je 6 1990/91 Thomas Allofs 15, Jörn Andersen 4

Zwei Jahre nach Thiele/Bommer gab es übrigens in der Abschluss-Rangliste noch ein zweistelliges Torjäger-Doppel: Hasse Holmquist (elf) und Sven Demandt (zehn). Nach Spieltag 31 rangierte „Turbo-Sven“ jedoch noch bei neun Treffern und erreichte damit die Raman/Lukebakio-Marke nicht ganz. Alle, die danach kamen, ohnehin nicht: Thomas Allofs’ 15 Tore 1990/91 waren zwar herausragend, aber Platz zwei ging damals mit mageren vier Törchen an Jörn Andersen. Und Thiele, mit 17 Treffern 1984/85 der beste Bundesligaschütze Fortunas in den vergangenen 35 Jahren, hatte seinerzeit Holmquist mit nur acht Toren weit hinter sich.

Lukebakio und Raman schreiben also Fußballgeschichte, doch in ihre Heimat ist das bislang nur sehr begrenzt vorgedrungen. Der 21-jährige Lukebakio, der in der Jugend des FC Brüssel und des RSC Anderlecht das Kicken lernte, ist zwar aktueller U21-Nationalspieler Belgiens und brachte es dort immerhin schon auf zwölf Einsätze – Raman dagegen flog in den vergangenen drei Jahren unter dem Radar der Auswahltrainer seiner Heimat hindurch. Im März 2016 machte der 1,72-Meter-Mann, der seine Ausbildung bei KAA Gent genoss, das letzte seiner fünf U21-Länderspiele, und die A-Nationalmannschaft des Weltranglisten-Ersten liegt für Fortunas Duo ohnehin in weiter Ferne.

Foto: Falk Janning 75 Bilder Fortuna - Bremen: die Bilder des Spiels.