Vertrag verlängert : Bodzek bleibt ein weiteres Jahr Fortune

Düsseldorf Adam Bodzek bleibt ein weiteres Jahr bei Fortuna Düsseldorf. Der 33 Jahre alte Routinier verlängerte seinen Vertrag bis 2020. Viel Lob gibt es von Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

„Fast zehn Jahre bei einem Verein sind in der heutigen Fußballwelt eine verdammt lange Zeit“, sagt Adam Bodzek über seine Vertragsverlängerung. „In diesem langen Zeitraum habe ich eine ganz besondere Beziehung zu diesem außergewöhnlichen Klub aufgebaut. Ich freue mich sehr, dass wir nach den Jahren, in denen wir immer wieder gegen sportlich schwierige Phasen ankämpfen mussten, nun eine sehr schöne Zeit in der Bundesliga erleben. Unser Weg ist noch nicht zu Ende.“

Bodzek hat für Fortuna 221 Pflichtspiele absolviert, darunter 48 in der Bundesliga. In der Winterpuase der Saison 2010/2011 war er vom MSV Duisburg in die Landeshauptstadt gewechselt. Auch in dieser Saison gehört der Routinier zum Stammpersonal der Mannschaft von Cheftrainer Friedhelm Funkel. Trotz zweier Verletzungspausen stand der 33-Jährige in 19 Bundesligaspielen auf dem Feld.