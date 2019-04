Zwölf Siege und nur vier Unentschieden : Alles-oder-nichts-Fortuna bricht ihre eigenen Rekorde

Trainer Friedhelm Funkel (li.) umarmt Benito Raman. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Drei Spieltage vor Saisonende stehen für Fortuna Düsseldorf stolze 40 Punkte zu Buche – bei bereits zwölf Siegen. Das gab es für den Verein in der Bundesliga seit vier Jahrzehnten nicht mehr.

Die Profis der Düsseldorfer Fortuna folgen den Maßgaben ihres Trainers Friedhelm Funkel in der Regel blind und fahren ja auch nicht schlecht damit. In einem Punkt wollen sie allerdings partout nicht auf ihren erfahrenen Chefcoach hören. Der 65-Jähre wiederholt einen Satz fast wie ein Mantra immer wieder: „Man muss sich auch mal mit einem Punkt zufrieden geben können.“ Fortuna offenbar nicht: Nach 31 Spieltagen stehen für sie zwar stolze 40 Punkte, aber erst vier Unentschieden zu Buche. Zur Erinnerung: In Leipzig (1:1), in Stuttgart (0:0), in München (3:3) und in Hoffenheim (1:1) war’s. Nur Bayer Leverkusen (drei) sammelte bisher noch weniger Punkteteilungen. Und in der eigenen Arena leistete sich Fortuna überhaupt noch kein Remis.

Der aus Düsseldorfer Sicht höchst erfreuliche Nebeneffekt ist, dass Fortuna bereits zwölf Siege eingefahren hat. „Das ist Wahnsinn“, sagt Funkel, „damit hätte ich vor Saisonbeginn nie und nimmer gerechnet.“ Letztlich ist die Bereitschaft zum Alles-oder-nichts-Fußball sogar die Basis des Düsseldorfer Erfolgs. Denn seit es die Drei-Punkte-Regel gibt, zahlt es sich eindeutig aus, ein bisschen mehr Risiko zu gehen.

Das belegt auch ein Blick in Fortunas Historie. Dass der Klub überhaupt die 40-Punkte-Marke erreichte, war in den vergangenen vier Jahrzehnten eine Seltenheit. Letztmals geschah das (umgerechnet, da seinerzeit ein Sieg noch mit nur zwei Punkten belohnt wurde) in der Saison 1990/91. Damals wies die Abschlusstabelle umgerechnet 43 Zähler für die Fortuna aus, und bei diesem Wert stand sie auch schon nach 31 Spieltagen, da die Truppe ihre letzten vier Saisonspiele allesamt verlor. Der maßgebliche Unterschied zu heute: Fortuna gelangen vor 28 Jahren nur elf Siege, sie benötigte also 21 Spiele für ihre Punkte statt der aktuellen 16.