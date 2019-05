Der Klassenerhalt in der Bundesliga ist gesichert, doch wie geht es bei Fortuna weiter? Diese und weitere Fragen beantworteten die Spieler aus dem Mannschaftsrat plus Dodi Lukebakio beim großen RP-Talk am Donnerstagnachmittag. Hier auf der Bühne die Sportredakteure Gianni Costa und Bernd Jolitz mit Rouwen Hennings und Andre Hoffmann.