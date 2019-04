Überzeugender Auftritt gegen Bremen : Fortunas Grundgerüst gibt Hoffnung

Meinung Düsseldorf Fortuna steht nach der Saison ein personeller Umbruch bevor. Sorgen muss man sich um die Düsseldorfer aber nicht machen. Hoffnung gibt Fortunas Grundgerüst. Das wurde im Spiel gegen Werder Bremen deutlich.

Viel wird derzeit darüber gesprochen, wie groß der Aderlass bei Fortuna in der anstehenden Sommerpause werden wird. Das auch mit Recht. Denn der Umbruch wird zweifellos groß werden. Doch, ob die Unkenrufe wirklich so laut sein müssen, ist, wenn man das Spiel gegen Bremen und das dort agierende Personal betrachtet, eher fraglich.

Denn in Markus Suttner und Dodi Lukebakio standen gerade mal zwei der insgesamt sechs Leihspieler in der Startelf. In Michael Rensing und Adam Bodzek liefen zwei Akteure auf, deren Verträge zwar auslaufen, die sich aber mit Sportvorstand Lutz Pfannenstiel in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden. Und die restlichen sieben Mannen aus der Startelf haben mindestens noch einen Vertrag bis 2020.