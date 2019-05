Nach Sachbeschädigung bei Fortunas Auswärtsspielen : Pipi gegen Perso

Freiburg/Düsseldorf Bei den vergangenen Auswärtsspielen haben Fans von Fortuna die Sanitäranlagen beschädigt. Deshalb sollen sie nun in Freiburg am Sonntag vor dem Toilettengang einen Lichtbildausweis als Pfand abgeben.

Immer wieder kommt es im Rahmen von Fußballspielen zu Sachbeschädigungen aller Art. Bei Auswärtsspielen von Fortuna Düsseldorf wurden dabei zuletzt mehrere Sanitäranlagen in Stadien beschädigt oder komplett zerstört. Nun versucht Fortuna dagegen vorzugehen. Beim Auswärtsspiel in Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr) wird ein Fortuna-Ordner vor der Toilette Lichtbildausweise als Pfand einsammeln.

Auf Fortunas Homepage steht folgender Hinweis: „Besondere Situation an Sanitäranlagen: Aufgrund von diversen Saschbeschädigungen in den Sanitäranlagen bei Auswärtsspielen in der laufenden Saison müssen beim Betreten der Toiletten von jeder einzelnen Person ein Lichtbildausweis an den beistehenden Fortuna-Ordner abgegeben werden.“