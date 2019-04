Aufstiege 2004 und 2018 : Der 28. April ist Fortunas Tag

Fortunas Aufstieg am 28. April 2004: Torhüter Patrick Deuß auf den Schultern der Fans. Foto: Falk Janning/rpo, Falk Janning

Düsseldorf Am 28. April 2018 schaffte Fortuna Düsseldorf die Rückkehr in die Bundesliga, und der Aufstieg in die Dritte Liga jährt sich am 28. April zum 15. Mal. Die Stimmung beim 4:1 über Bremen passt zu diesen Jahrestagen.

Der Jubel über den 4:1-Erfolg gegen den SV Werder Bremen klingt in den Ohren noch nach. Von wegen „Kampf um die goldene Ananas“: Fortuna Düsseldorf wirbelte ihren Gegner, für den es immerhin noch um die Qualifikation für die Europa League geht, tüchtig durcheinander und erweckte zu keinem Zeitpunkt den Anschein, als gehe es für sie in dieser Saison um nichts mehr.

Vor genau einem Jahr stellte sich diese Frage ohnehin nicht. Als die Düsseldorfer am 28. April 2018 zur Zweitliga-Partie bei Dynamo Dresden antraten, stand für sie sehr viel auf dem Spiel. Ein Sieg bei den Sachsen, so viel war klar, würde den Wiederaufstieg in die Bundesliga sichern – und Rouwen Hennings machte mit seinem 2:1 in der 90. Minute den großen Sprung perfekt.

Es war aber nicht das einzige Mal im dritten Jahrtausend, dass der 28. April zum positiven Schicksalstag für Fortuna wurde. An diesem Sonntag ist es auf den Tag genau 15 Jahre her, dass die Düsseldorfer ebenfalls ein Comeback schafften: das in die Dritte Liga, die damals freilich noch Regionalliga Nord hieß. Ein eher schmuckloses 0:0 gegen die zweite Mannschaft von Bayer Leverkusen verhalf Fortuna mit ihrem damaligen Trainer Massimo Morales nach zwei tristen Jahren der Viertklassigkeit zum Aufstieg. Einem Aufstieg, der damals überregional kaum wahrgenommen wurde, der im Rückblick aber vielleicht der wichtigste der Vereinsgeschichte war. Wäre im Jahr 2004 nicht der Sprung aus der Oberliga heraus geglückt, würden die Düsseldorfer ähnlich wie viele andere Traditionsvereine – Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, Alemannia Aachen und etliche mehr – womöglich noch heute in der Bedeutungslosigkeit herumdümpeln.

