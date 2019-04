Fortuna Düsseldorf feiert das 4:1 gegen Bremen : Ü40-Party

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf erreicht mit dem 4:1 über Bremen die 40-Punkte-Marke und kommt aus dem Feiern nicht heraus.

Wie schon oft in dieser Saison, die fast wie im Rausch verläuft, beeindruckte gegen Bremen die Qualität des Fortuna-Spiels noch mehr als das Ergebnis. Der Aufsteiger, dem nach der 1:2-Heimniederlage in seinem Auftaktspiel gegen den FC Augsburg zu Recht noch eine gehörige Portion Naivität attestiert worden war, hat in den vergangenen acht Monaten enorm dazugelernt. In der Defensive, wo sich die Düsseldorfer längst nicht mehr so leicht übertölpeln lassen wie zu Beginn. Im Spielaufbau, wo sie am Samstag in aller Ruhe ein gepflegtes Kombinationsspiel aufzogen, als gebe es das gefürchtete Bremer Pressing gar nicht. Und nicht zuletzt im Angriff, wo die Chancenverwertung das Prädikat „eiskalt“ verdiente.