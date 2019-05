Ausgeliehener Verteidiger überzeugt : Wie Markus Suttner Fortunas Planung erschwert

Fortunas Linksverteidiger Markus Suttner (roter Dress) im Duell mit dem Schalker Daniel Caligiuri. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Markus Suttner war ursprünglich nur als Notnagel ausgeliehen worden – und macht jetzt dem Düsseldorfer Bundesligisten richtig Lust auf eine Festverpflichtung.

Als der Ball in der 78. Minute unter der Latte des Bremer Tores einschlug, begann für Markus Suttner eine echte Belastungsprobe. So heftig drückten seine Teamkameraden den schmächtigen Österreicher nach seinem Treffer zum 4:1, dass ihm beinahe die Luft weggeblieben wäre. „Das freut mich riesig für den Sutti“, sagte Stürmer Rouwen Hennings. „Dieses Tor hatte er sich redlich verdient.“

Die Reaktionen der Kollegen zeigen den hohen Beliebtheitsgrad Suttners, den auch Trainer Friedhelm Funkel unterstreicht. „Markus ist ein Klassefußballer und ein großartiger Mensch“, betont der Chefcoach. Ersteres bewies der Linksverteidiger in den vergangenen Wochen, als er bei der unglücklichen 1:3-Niederlage in Mainz einer der besten Düsseldorfer war und nun beim 4:1 über Werder Bremen seine erneut starke Leistung mit einem prächtigen Treffer krönte, seinem ersten im Fortuna-Dress. „Ich habe keine Lücke in der Bremer Abwehr erkennen können und mir deshalb gedacht: Hau lieber mal richtig drauf“, schildert Suttner.

INFO Österreichische Profis in Düsseldorf 2018/19 Kevin Stöger, Markus Suttner 2013-17 Christian Gartner 2013-15 Erwin Hoffer 2014/15 Michael Liendl 2011/12 Robert Almer 2009/10 Martin Harnik 1976-78 Josef Hickersberger

Paradoxerweise erschwert der 20-malige österreichische Nationalspieler Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel mit seinen guten Vorstellungen die Planung für die nächste Saison. Der 45-Jährige hatte Suttner in der Winterpause im Grunde nur als Notnagel ausgeliehen, weil Diego Contento wegen eines Kreuzbandrisses bis zum Saisonende ausfällt und Niko Gießelmann somit der einzige im Kader verbliebene Linksverteidiger war. Dieses Risiko konnte und wollte der Sportvorstand nicht eingehen und eiste daher Markus Suttner vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion los, bei dem der 32-Jährige ohnehin kaum noch Einsatzchancen hatte.

Doch aus dem Notbehelf wurde nun deutlich mehr. Suttner ersetzte Gießelmann tadellos, nachdem dieser sich beim 2:1-Sieg in Berlin einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte. Und er blieb sogar im Team, als Gießelmann wiedergenesen war. Somit wäre er ein ernsthafter Kandidat für eine Festverpflichtung – würde damit aber Pfannenstiels Planung verändern. Da Contento wieder fit ist und an seinem Comeback arbeitet, zudem wie Gießelmann weiter unter Vertrag steht, ist im Kader eigentlich kein Platz für Suttner.

