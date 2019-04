Gewinnspiel-Aktion : 60 x 2 Karten für Fortuna-Talk mit Spielern bei der RP

Dodi Lukebakio jubelt über seinen Treffer zum 1:1 in Mainz. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Am Donnerstag, 2. Mai, kommt Fortunas Mannschaftsrat und Top-Torschütze Dodi Lukebakio zum großen RP-Talk mit Autogrammstunde. Ihr könnt dabei sein. Hier verraten wir, wie es geht.

Der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga ist gesichert, doch wie geht es bei Fortuna weiter? Diese und weitere Fragen beantworten die Spieler aus dem Mannschaftsrat (Kapitän Oliver Fink, Adam Bodzek, Michael Rensing, Rouwen Hennings, Andre Hoffmann) und Top-Torschütze Dodi Lukebakio am kommenden Donnerstag, 2. Mai, ab 16 Uhr beim großen F95-Talk bei der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt.