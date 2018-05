Fortuna-Platz für Düsseldorf: Viel Zuspruch für diese Idee

Düsseldorf Es gibt zwar eine Fortunastraße in Flingern, aber noch keinen Platz, der nach dem Erstliga-Fußballverein benannt ist. Das dürfte sich jetzt ändern, denn es gibt für die Idee viel Zuspruch.

"Fortuna ist Düsseldorf und Düsseldorf ist Fortuna", hat der einstige Oberbürgermeister Dirk Elbers nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga 2012 gesagt. Obgleich die Verbindung sehr tiefgehend ist, hat es die Stadt jedoch bis heute nicht vermocht, einen Platz nach ihrem besten Fußballverein zu benennen, nur die Rheinbahn hat eine Bushaltestelle so getauft.

Der aktuelle Oberbürgermeister Thomas Geisel hält viel davon, dies zu ändern. "Verdient hat dies der Klub allemal." Das sehen auch wichtige Zusammenschlüsse wie die Destination Düsseldorf (DD), in der 155 Unternehmen für Standortmaßnahmen organisiert sind, und der größte Heimatverein Düsseldorfer Jonges so.

"Wenn der Verein im Jahr seines Aufstiegs in die 1. Liga so geehrt werden könnte, wäre das sehr passend", sagt DD-Geschäftsführer Boris Neisser. Die Destination hat seit Jahrzehnten einen engen Draht zum Klub, schon die erste Mitgliederkampagne unterstützt und war zuletzt mit 300 Mitgliedern in der Arena. Fortuna sei ein hervorragender Werbeträger für Düsseldorf, sagt Neisser, erst recht jetzt trage sie den Namen der Stadt in die Welt. "Wenn es einen Fortuna-Platz geben soll, dann muss er in Flingern sein."