Düsseldorf: Missbrauch bei esoterischer Sitzung?

Düsseldorf Das Landgericht stellt das Verfahren gegen einen Arzt ein.

Rund sieben Jahre nach der Behandlung einer Patientin (44) hat das Landgericht gestern gegen einen Arzt (69) verhandelt. Neben üblichen Methoden bot der Mediziner auch esoterische Chakra-Behandlungen an - und soll sich dabei 2011 an der Patientin zweimal vergriffen haben. Wegen sexuellen Missbrauchs der Frau unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses war er vom Amtsgericht zu anderthalb Jahren Bewährungsstrafe plus Zahlung von 30.000 Euro an sein Opfer verurteilt worden. Doch seine Berufung dagegen war gestern beim Landgericht erfolgreich. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt unter der Auflage, dass er der Ex-Patientin jetzt 1000 Euro zahlt.