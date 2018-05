WM 2018: Takashi Usami und Genki Haraguchi in Japans WM-Kader berufen

Düsseldorf In der 2. Bundesliga sorgte Fortunas japanische Flügelzange Takashi Usami und Genki Haraguchi für mächtig Furore und hatte maßgeblich Anteil an Aufstieg und Zweitliga-Titel. Aufgrund ihrer starken Leistungen nominierte Japans bosnischer Nationaltrainer Vahid Halihodzic die beiden nun für den WM-Kader.

Auf dem Schirm hatte die Offensivspieler vor Saisonbeginn wohl kaum einer. Usami, der im Sommer auf Leihbasis vom FC Augsburg zur Fortuna wechselte, war in der Rückrunde in bestechender Form, markierte acht Tore für die Rot-Weißen.

Das gleiche gilt für den von Hertha ausgeliehenen Genki Haraguchi, der im Januar an den Rhein kam und sich als echte Verstärkung erwies. In seinen fünf Pflichtspielen für die Fortuna überzeugte er bislang mit zwei Vorlagen und einem Treffer. Es ist also nur logisch, dass die Angreifer nun gute Aussichten haben, zur WM zu fahren. Usami hat 21 Mal für Japan gespielt (drei Tore), Haraguchi 30 Mal (sechs Tore). Fortunas Fans hoffen, dass die beiden über die Saison hinaus in der Stadt bleiben.